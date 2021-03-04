國民黨前主席朱立倫連日質疑蔡政府新南向政策，四年共花252億元，結果台灣經貿依賴中國大陸的程度有增無減，並開轟「2020年的貿易順差反倒比推動新南向前少了100億美元」、「四年合計少賺7562 億台幣」。朱立倫今天再度於臉書發文狠酸說，昨晚看到蔡政府對新南向貿易順差年年衰退的最新回應指新南向是「國力提升」，不禁啞然失笑，原來年年退步是「國力提升」？
朱立倫說，鳳梨事件，他指蔡政府水果外銷過於集中，分散新南向國家成果不佳。蔡政府的回應是「醫療，衛生，人才等有成長」。他只好用整體貿易成績告訴蔡政府「新南向18國與台灣的貿易佔比及順差年年減少，去年順差就比推動前少了100億美元。」蔡政府的回應是「仍然有 137.4億」。
朱立倫說，他再用白話文告訴蔡政府花了人民納稅錢252.7億元台幣作宣傳推廣，四年來合計少賺了7562億元台幣。蔡政府這次的回應是新南向是「國力提升」。
朱立倫狠酸說，原來花了大錢推動經貿關係，成績年年退步，四年來合計少賺了7562億元的結果是「國力提升」。我們啞然失笑了！
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。