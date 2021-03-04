朱立倫臉書發文。(摘自朱立倫臉書)

國民黨前主席朱立倫連日質疑蔡政府新南向政策，四年共花252億元，結果台灣經貿依賴中國大陸的程度有增無減，並開轟「2020年的貿易順差反倒比推動新南向前少了100億美元」、「四年合計少賺7562 億台幣」。朱立倫今天再度於臉書發文狠酸說，昨晚看到蔡政府對新南向貿易順差年年衰退的最新回應指新南向是「國力提升」，不禁啞然失笑，原來年年退步是「國力提升」？

朱立倫說，鳳梨事件，他指蔡政府水果外銷過於集中，分散新南向國家成果不佳。蔡政府的回應是「醫療，衛生，人才等有成長」。他只好用整體貿易成績告訴蔡政府「新南向18國與台灣的貿易佔比及順差年年減少，去年順差就比推動前少了100億美元。」蔡政府的回應是「仍然有 137.4億」。

朱立倫說，他再用白話文告訴蔡政府花了人民納稅錢252.7億元台幣作宣傳推廣，四年來合計少賺了7562億元台幣。蔡政府這次的回應是新南向是「國力提升」。

朱立倫狠酸說，原來花了大錢推動經貿關係，成績年年退步，四年來合計少賺了7562億元的結果是「國力提升」。我們啞然失笑了！

(中時 )