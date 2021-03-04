法國媒體主管機關法國最高視聽委員會3日宣布，通過中國官媒中國環球電視網（CGTN）的播放牌照申請，使CGTN繼續在歐洲的英國等地播放節目。此前，CGTN被英國通訊管理局（Ofcom）撤銷牌照。

香港經濟日報報導，英國日前指CGTN受中國政府控制，故撤銷CGTN牌照。CGTN在2020年12月便已開始向法國最高視聽委員會（CSA）提出申請。據法國法規，只要符合兩項技術條件便能獲得播出許可，包括須透過法國衛星歐洲電信衛星（Eutelsat）播放，且必須從法國送出訊號；廣播內容並非審查項目。

法國最高視聽委員會舉行會議，確認CGTN符合申請條件。委員會表示，雖免核查頻道內容，但須尊重法國視聽傳播相關法律，並且將特別注意CGTN是否遵守法規要求。

據歐洲跨境電視協議，在其中一個簽署國獲得合法播放權的機構，就可以在其他簽署國播放。英國雖退出歐盟，但仍為歐洲理事會成員之一，脫歐並不影響外國媒體在歐洲全境播放的權利，通過申請的CGTN或可重新在英國播放。

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