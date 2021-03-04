台日桌壇夫妻檔江宏傑、福原愛身陷婚變風波，福原愛被拍到在橫濱中華街約會高大男，江宏傑則被日媒指對福原愛語言冷暴力，江宏傑一家還被形容是「怪獸家族」，江宏傑的姐姐江恆亘被形容是「怪獸大姑」，而網過去就曾不滿她隨意公開江宏傑、福原愛私下的生活照，儘管江恆亘早已澄清絕無此事，但這回江宏傑、福原愛爆婚變，也引發護福原愛的網友留言灌入江恆亘的臉書。

日本周刊《週刊文春》直指，江宏傑一家對福原愛冷暴力，還形容他們是「怪獸家族」，江宏傑被指護大他9歲的姐姐大過於護妻，讓福原愛心力交瘁。其實，江恆亘就曾被形容是「怪獸大姑」，遭爆難搞、公主病等負面消息，對此，江恆亘則委屈表示不是事實，至於是否有和江宏傑、福原愛討論過？她說：「沒有討論過，因為不是真的。」

面對自己被封「怪獸大姑」，江恆亘日前就曾向媒體澄清。（圖／本報系資料照片）

江恆亘過去還曾因常在臉書PO與江宏傑、福原愛的合照，被網酸她隨意公開夫妻私下的生活，對此，江恆亘則喊冤：「我是一個知道自己在做什麼的人，每篇發文都會經過家人同意」，並強調家人間感情很好。

如今江宏傑、福原愛爆發婚變，引發護福原愛的網友留言洗版江恆亘的臉書「把小愛還來」、「媒體都渲染成這樣了，如果不是真的，出來澄清一下吧，對自己和家人都好！」、「希望妳美麗的容顏下是顆善良的心」、「人都被妳搞到躲去日本不敢回來了」。

護福原愛的網友留言洗版。（圖／取材自江恆亘 Liga Chiang臉書）

(中時新聞網)