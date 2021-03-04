獲選為時代雜誌百大影響人物的台灣同婚先趨祁家威，在立院通過同婚法案後，接續爭取跨國伴侶的婚姻權，再度提行政訴訟衝撞體制，請求法院命大安戶政事務所准許他與1位馬來西亞僑生登記結婚。台北高等行政法院審結，今（4）判決撤銷原處分，大安戶所應依判決見解作成決定，可上訴。

立法院2019年5月通過「司法院釋字七四八號解釋施行法」，規定同婚適用民法婚姻規定，也因此，跨國伴侶適用《涉外民事法律適用法》，必須伴侶母國法律也承認同性婚姻，才可在台灣登記結婚。

祁家威為爭取跨國伴侶權益，與馬國僑生赴大安戶所登記結婚遭拒，做為引線提起行政訴訟，主張全世界含台灣在內，僅29個國家法律認可同婚，亞洲地區更只有台灣1國，台灣現有約180對台、馬同志無法登記結婚，權益未受到保障。

台灣伴侶權益推動聯盟得知結果，發聲明指出，目前雖尚未能確知法院判決內容，但自結果來看，法院並不否定跨國同婚的婚姻權利。伴盟律師團雖非該案之代理人，但亦十分樂見此一進展。

伴侶盟認為，今日祁家威案的勝訴，代表主管機關不得不面對過往對同婚登記「非29國即駁回」的機械化處理是否通得過司法審查的挑戰，他們也更期待政府加緊腳步，儘速完成法案平等保障所有同性伴侶的結婚權益。

(中時 )