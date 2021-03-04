警方協助少年找回電動車，才發現是一場烏龍，根本沒有遭竊。（柯宗緯翻攝）

高雄18歲郭姓男子才剛過生日，日前父母送他一輛電動車，未料2日他將車子停放路邊後，就急忙去上課，事後發現車子疑似遭竊，急忙跑到小港派出所報案協尋，最後在警方協助下順利找到機車，原來郭男糊塗忘了車停哪，搞了一場烏龍。

小港派出所警員藍國元日前執勤時，郭男前來報案，指稱當日早上8時許，將電動車停放在路邊。因當時急忙要去上課便忘記拔鑰匙，回來時就發現車遭竊，急忙地請求警方協助，員警看民眾心急如焚、淚眼婆娑，先是安撫情緒，並調閱路口監視器，但皆未發現。

警方再次向該民確認停放地點，該郭姓男子皆稱確定停放位置，及確定遭人偷走，時值巡佐賴嘉文、警員鄧開元巡邏，聽聞後隨即主動向郭男表示「我們載你附近繞繞、或是任何有可能放置的地點找尋或是家裡附近找找看，說不定就看見了。」

於是便載郭男至附近找尋，備勤員警洪嘉鍹也持續在所內調閱監視器，加強查看未搜尋過的的地點。過沒多久，線上巡邏就在離其家500公尺處便利超商旁，發現該民的電動機車。

郭男發現後，也不停地向警方道謝及道歉，稱原來是自己糊塗亂停放，才忘記放置地點，也不停感謝警方協助，抱歉耽誤警方時間，下次不會在這麼迷糊，也會記得將車鑰匙拔起，感激警方耐心幫其找回，屬於他的18歲生日禮物。

(中時 )