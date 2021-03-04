32歲日本桌球天后福原愛昨(3日)被日媒曝光婚變內幕，她因日本奧運受到徵召，卻被拍到拋家和一名高帥男在橫濱街頭約會，福原愛受訪強調和對方只是好朋友，住飯店也各住一間房，引發外界討論。而多年前福原愛就曾被拍到和另一名男子約會，對象是有「網球王子」稱號的錦織圭，兩人還在街頭擁吻，後來不了了之分手。

福原愛近日與江宏傑分隔兩地，昨日媒卻曝光她與一名高帥男子單獨約會照片，男方身材高大、外貌帥氣，神似職棒選手大谷翔平，兩人一同排隊買小吃，最後住進同一間飯店，而福原愛澄清男方只是最近支持她精神不佳的親密友人之一，對方幫她搬行李，兩人各自住一間房。

據知，福原愛和該男6、7年前經過朋友介紹認識，近期互動頻繁，江宏傑方面表示不認識該男，並聲明強調跟福原愛沒離婚。而福原愛婚前就桃花不斷，從青梅竹馬桌球選手大矢英俊，北京奧運時和柔道冠軍鈴木桂治傳緋聞，但最轟動的還是與年收入高達1950萬美元，相當於台幣5.4億的錦織圭之間的一段情。

11年前《Friday》雜誌報導，福原愛與小她1歲的錦織圭互動親密，隔年錦織圭陷入低潮，福原愛為他打氣，兩人越走越近，被拍到在街上擁吻，但始終否認戀情，不久《女性seven》爆出兩人分手，主因疑似男方難抵寂寞出軌，當事人沒回應，去年底錦織圭情定交往6年的前模特兒觀月亞子，傳聞男方家人本來不贊成兩人交往，但看到觀月亞子為兒子的付出，最後改變心意，支持兩人戀情。

(中時新聞網)