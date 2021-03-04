面對中國大陸自本月起暫停進口台灣鳳梨，農委會主委陳吉仲今(4)日表示，為了減少依賴單一市場，現階段大力推動鳳梨外銷他國，而昨(3)晚再接獲一日本通路商來訊將加碼訂購1200公噸鳳梨，預計今年手頭上可外銷日本得鳳梨超過6200公噸。

農委會主委陳吉仲今日受邀於「寶島聯播網」談論如何提升台灣水果競爭力。

中國大陸自本月起全面暫停台灣鳳梨輸入，由於台灣鳳梨外銷大陸每年可達4.2萬公噸左右，佔鳳梨出口總量逾9成，為避免依賴單一市場，同時也全力推動轉單他國，目前轉單以日本最多。

陳吉仲表示，農產貿易要扎扎實實的顧好，針對不同目標市場的用藥也要注意，也就是說在生產端就有嚴格要求，而出口水果品質要和在產地時一樣好，冷鏈物流也很重要。今年截至目前可外銷日本鳳梨就超過5000公噸，昨晚一日本跨國通路商更與我方聯繫，將額外加碼訂購1200公噸，因此今年轉單日本的外銷已經超過6200公噸，也強調日本對進口農產品要求一向十分嚴格，「如果可以走到日本市場，走到全球市場也一定沒問題。」

節目後媒體問到，有美國僑胞也想吃到台灣生鮮鳳梨，陳吉仲說，將儘速向美國申請，雖然華僑目前吃不到生鮮鳳梨很可惜，不過果汁、鳳梨乾等因為無須檢疫，僑胞們可以先行體驗。

但有學者表示，每個國家的防檢疫規格有別，台灣芭樂打進美國市場就花了10年，一個商品要出口到另一個國家至少也要7到8年，恐怕沒那麼快。

(中時 )