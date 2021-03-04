嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，正是腸病毒重症前兆。（非當事者，姜霏翻攝）

桃園市龍潭區日前有孩童診斷出腸病毒71型陽性輕症，桃園市衛生局也同步公告，若龍潭區的國小、幼兒園或幼托機構，一個班級內診斷出2位確診腸病毒個案，該班將停課一週，衛生局呼籲腸病毒的傳染力極高，尤其5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，若有幼童出現腸病毒症狀且伴隨肌抽躍，如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮情形，應盡速就醫。

衛生局說，由於目前腸病毒疫情低緩，無抵抗力的易感宿主較多，更因近期開學後各成員間互動密切，易助長腸病毒於人口密集及互動密切的學校及幼托機構內傳播，孩童及家長更須留意落實手部衛生及個人衛生習慣，避免病毒傳播。

衛生局已責成桃園市國小及教保育機構遵守腸病毒通報規定，若符合高風險區域，學校應依1127停課規定辦理，以掌握校園腸病毒疫情，如違反相關規定將依傳染病防治法裁處。截至目前為止，衛生局今年共查獲2間幼托機構未依桃園市腸病毒防疫措施規定進行通報或停課措施，已依傳染病防治法陸續處辦。

衛生局呼籲，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染，若幼兒遭受感染後一週內需特別留意身體狀況，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往本市5家腸病毒重症責任醫院，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院及國軍桃園總醫院就醫，以掌握黃金時間治療，使病童獲得妥善治療，降低重症發生的機會。

(中時 )