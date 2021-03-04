大陸3月起禁止進口台灣鳳梨，全台掀起救鳳梨熱潮，網路上卻出現「救救台東鹿野金鑽鳳梨」的一頁式詐騙網頁，無良的詐騙集團打算跟進時事賣鳳梨，濫用網友愛心，甚至冒用農民照片來取信消費者，台東縣政府呼籲民眾勿受騙上當訂購，並已協請警方處理。

詐騙網頁上，斗大字眼寫上「救救我們！台東鹿野金鑽有機鳳梨」，寫下農民的辛酸奮鬥故事，搭配採收照片、削皮切片影像，不時還有彈跳字幕顯示哪個地區的民眾在30秒前訂購此商品，價格更祭出5折優惠，讓不少有愛心的網友打算掏錢下訂單，殊不知可能淪為詐騙集團眼中的肥羊。

「鳳梨還沒上市，怎麼會滯銷」台東縣鹿野鄉龍田村知名的「阿榮甘仔店」老闆張鉦榮最近接到許多電話，問他是否鳳梨滯銷需要幫忙？原來是詐騙集團盜用他的照片和影片在網路上銷售鳳梨。最可惡的是，詐騙集團已經連續2、3年消費他們了，無奈之下只能呼籲消費者不要受騙上當。

台東縣府農業處長許家豪接獲訊息後表示，台東鳳梨在6、7月份採收，現在根本還沒上市，卻已經被有心人士利用國人愛心行騙，除了請警方協助外，也希望農委會向NCC反應，盡快讓不實假網頁下架。

許家豪提醒，一頁式詐騙廣告，常以簡體字或中國用語，甚至部分照片都是截取於網路，民眾購買前可以先詢問各地縣市政府或農政單位，同時注意生產標章，避免遭到詐騙。

據了解，該網頁去年3月就曾上架過，縣府農業處查證後，確認這是架設在國外的一頁式詐騙廣告，隨後就下架，想不到，這次遇到大陸禁止台灣鳳梨，詐騙網頁竟又捲土重來，企圖詐騙民眾。

(中時 )