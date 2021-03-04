據住展雜誌統計，北台灣2021年房市329檔預估推案量約2,607.80億元，不僅比2020年大幅成長近8百億元、年增幅高達約43％，更可望寫下歷年同期新高紀錄。住展雜誌研發長何世昌表示，今年329檔期新推案爆量，主因除了與房市穩健復甦帶動建商推案信心之外，另一部份則是去年Q4因政府打炒房的延推案量挹注，以致於爆出歷史大量。他說，雖然近期政府祭出打房新招的消息頻仍，但市場買氣暫時未受干擾。今年房市329展現一番新氣象，北市重回主角地位帶頭衝，新興重劃區退為配角；而台北市329市況能否順風順水，或許攸關這波多頭的能量到底有多強。

何世昌指出，過去幾年檔期焦點大多在衛星城鎮的新興重劃區，今年北台灣329檔期市場焦點拉回到台北市，台北市預估推案量來到1,180億元，為北台灣推案量最高的縣市。而北市329檔推案量超過千億，主因是許久不見的豪宅案、造鎮案重出江湖所致。北市推案量較大的行政區為信義、松山、南港、文山等地，案量均超過百億元以上。新案數量較多的則是中正、大安、士林、文山與南港。

新北市預估推案量約為885億元，推案熱區在新店、三重、淡水，尤以新店推案量破3百億元最多；新店新案集中於央北重劃區，包括宏普、聯上發、漢皇與江陵等建商都有新案推出。

大台北329檔期其中一個共通特色為「商、廠辦不斷湧現」，推案量逾2百億元，指標案如內湖「金矽谷NO.25」、中和「台灣科技公園」、新莊「國家置地」。住宅市場的部份，台北市坪數規劃明顯放大，40幾坪至70幾坪的換屋房型供給量大增，百坪豪宅也回歸市場，而新北市仍以小宅為主流。

值得注意的是，去年新北市、桃園市推案量最大的兩大重劃區，分別是江翠北側重劃區和龜山A7重劃區，今年329檔推案都呈現熄火狀態，供給量並不多。江翠北側指標大案多搶在去年開出，線上籌備中的新案因建案尚未取得等因素，導致今年上半年推案相對零星。A7重劃區則是線上累積的供給量龐大，且近期已進入交屋潮，新案推出的腳步因此放緩。

(時報資訊)