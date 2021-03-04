轉身就被偷走！一名網友分享逛好市多被偷購物袋的經驗，指出將袋子放推車裡面，轉身看個東西就不見了，害他每次都要重買新的，貼文也釣出許多苦主，不少人留言表示自己也被偷過袋子，其中最慘的網友一共買了8次購物袋了，實在很誇張。

逛好市多將購物袋放推車，轉個身袋子就被偷，讓苦主超崩潰。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

一名男網友日前在臉書社團《好市多商品經驗老實說》上發文表示，去逛好市多連丟了2個購物袋，而且袋子都是放在推車上面，每次轉身看個東西，回過頭來，幾秒鐘的時間袋子就被偷走了，害他只得在現場再買一個購物袋，實在是很無奈。

貼文引起許多網友共鳴，吸引3千多人狂讚，「我的也被A走，才一轉眼而已」、「我被偷過兩個」、「我被偷過一次保温袋」、「我也被偷過，繳的起年費，買不起購物袋，真的很令人無奈」、「台灣人的素質也好不到那裡去」、「不太相信人性了」。其中最慘的苦主更留言表示，好市多購物袋已經買到第8個。

不少網友覺得太誇張了，竟然連購物袋都要偷，實在很扯！也紛紛留言建議，下次去逛好市多不要直接把袋子丟在推車裡面，除了可以在袋子上寫名字或是作記號之外，也可以將提袋綁在推車上面，讓人無法輕意就拿走。「我在袋子上面用麥克筆寫字，加上好市多有監視器，就沒再被偷過了」、「寫上名字可以預防吧！」

(中時新聞網)