華為首席財務官孟晚舟的律師3日表示，拜登（Joe Biden）當選美國總統並不會撤銷美國對孟晚舟案件的政治干預。

路透報導，美國前總統川普（Donald Trump）在孟晚舟於2018年12月被捕10天後曾表示，若孟晚舟案能幫助美國從中國獲得更有利的貿易協議，他將進行干預。

孟晚舟辯護律師派克（Richard Peck）表示，川普的表態使孟晚舟成為中美兩國之間經濟競爭的籌碼，故孟晚舟方面的主張指川普言論等於濫用程序。加拿大檢察官則表示，川普關於華為和貿易協議的陳述不再適用，因為他已經卸任美國總統，貿易協議也已簽署。

孟晚舟另一位辯護律師舒爾曼（Isabel Schurman）於3日對此直接回應表示，檢察官的陳述立場對局勢嚴重性輕描淡寫，事實上情況並沒有任何變化，美國對孟晚舟案的政治干預與美國總統輪替變化是不相干的。

(工商 )