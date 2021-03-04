房市「329檔期」即將登場，據住展雜誌今（4）日最新的統計，北台灣2021年房市329檔預估推案量約2,607.80億元，不僅比2020年大幅成長近8百億元、年增幅高達約43％，更可望寫下歷年同期新高紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年329檔期新推案爆量，主因除了與房市穩健復甦帶動建商推案信心之外，另一部份則是去年Q4因政府打炒房的延推案量挹注，以致於爆出歷史大量。

何世昌指出，過去幾年檔期焦點大多在衛星城鎮的新興重劃區，今年北台灣329檔期市場焦點拉回到台北市，台北市預估推案量來到1,180億元，為北台灣推案量最高的縣市。

最大造鎮案為元利建設國發院開發案第一期「元利森活莊園」，案量高達140億元。

新北市預估推案量約為885億元，推案熱區在新店、三重、淡水。

桃園329檔推案分布最為極端，今年以中路重劃區、青埔特區為推案重心，其他重劃區推案火力稍微不足，推案量約4百億元左右。

值得注意的是，去年新北市、桃園市推案量最大的兩大重劃區，分別是江翠北側重劃區和龜山A7重劃區，今年329檔推案都呈現熄火狀態，供給量並不多。

新竹縣市案量不到百億元，指標案少得可憐。

(工商 )