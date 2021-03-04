外資近來頻頻調節，伴隨著半導體庫存疑慮再起，台積電ADR續跌2.47％，重創股價原已居高思危的半導體股族群，聯發科（2454）早盤一度摜破900元關卡，最低來到898元大跌32元，隨後約在10點40分時收復900元；台積電早盤也曾回測600元關卡，最低點來到603元大跌19元，未跌破昨（3）日最低點601元。

由半導體雙雄聯發科及台積電領頭大跌，半導體類股指數今日大跌至臨近400點大關，早盤越走越低，上半場最低來到404.52點跌幅約3％，致整體電子類股指數也滑落至806.97點大跌2.42％，台股加權指數大跌逾300點，萬六大關再度失守。

台積電昨日雖拉升翻揚收紅K棒，但外資仍站在賣方，賣超3,661張，反而由內資撐盤，投信、證券自營商及散戶同步站在買方，由於籌碼已漸趨凌亂，再加上近來ADR一路走疲，使得台積電股價很容易受到風草動而大跌。

(工商 )