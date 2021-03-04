全明星運動會竊案 警方鎖定瘦高男

體育競技實境節目《全明星運動會》昨（3）日下午在新北市板橋第一運動場錄製外景，藝人與工作人員放置個人物品的南門教室遭宵小入侵，竊走藝人吳心緹、晏柔中、饒舌歌手周文傑（小春）等5人財物，總值約8萬元。轄區海山警分局獲報，鎖定1名瘦高男子涉案，目前已在追緝。

昨天下午5時許，《全明星運動會》劇組工作人員發現放在南門教室的錢包遭竊，經通知其他人檢查個人物品，包括吳心緹、晏柔中等5人陸續發現個人財物遭竊，製作單位遂立即向轄區海山分局報案。

經清查，5名被害人共損失約8萬元，吳心緹損失慘重，遭竊的背包內除有身分證、健保卡、金融卡、信用卡等，還有現金、PRADA錢包、SONY相機等，損失近4萬元。

晚間9時許，海山分局接獲深丘里辦公室通報，有民眾在路邊拾獲數個背包、皮夾等遺失物，已送到里辦公室，警方前往取回，經提供吳心緹等人檢視，確認是遭竊的失物。

經被害人清點，除現金及貴重物品遭竊，證件、信用卡、金融卡等都完好無損，隨後均已發還被害人，吳心緹僅損失現金4000元和1台價值2萬元的SONY ZV-1相機。

警方調閱監視器，發現1名瘦高男子下午2時許進入體育場行竊，得手逃逸時沿途丟棄贓物，另鑑識人員現場採證，帶回疑曾被竊賊翻動過的物品，並從物品上採擷到1枚可疑指紋，現正全力偵辦。

(中時 )