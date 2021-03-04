溜馬今天在客場114比111逆轉擊敗騎士，替補悍將麥康奈爾寫下兩項紀錄，分別是上半場演出9次抄截以及成為第一個以替補身分完成抄截大三元的球員。

麥康奈爾並沒有在選秀會上獲得球隊青睞，但七六人給了他機會，前四個賽季效力於費城的麥康奈爾，上季轉戰印地安納，沒想到卻在今天成就了他不朽功業。

此役，溜馬一路挨打，第四節還落後10分，但溜馬在絕地反攻中打出奇高效率，單節投籃命中率高達57.9%，最終完成了驚奇逆轉勝戲碼。

麥康奈爾上半場不但4次出手全部命中，攻下8分、6助攻，更恐怖的是演出9次抄截，寫下NBA半場最多次抄截紀錄。

麥康奈爾下半場依舊表現亮眼，4投全中，還送出7次助攻，雖僅有1次抄截，但足以讓他繳出16分、13助攻、10抄截的不可思議大三元成績單。

這是麥康奈爾生涯第二次大三元，但卻是NBA史上第11次、第5位以抄截的方式繳出大三元成績單，「大O」奧斯卡羅伯生曾實現大四喜紀錄。其他3人分別是李佛（Fat Lever）、崔斯勒（Clyde Drexler）以及布雷拉克（Mookie Blaylock）。更難能可貴的是，麥康奈爾是以替補球員身分完成這項紀錄，成為NBA史上第一人。

(中時 )