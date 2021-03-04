欠稅的公司或個人，如果被法院裁定破產，將只能由稅捐機關轉往破產程序進行追討，無力清償就會註銷欠稅；不過，破產程序終結、欠稅即將註銷前，還是有機會起死回生，代理瑞典名牌斯堪尼亞(SCANIA)遊覽車、拖車頭的福方集團旗下福方股份有限公司，破產終結欠稅註銷前，行政執行署台北分署就積極介入，與國稅局將剩餘219萬元欠稅全數追回，使死案復活。

早年曾代理瑞典名牌SCANIA遊覽車、拖車頭的福方集團曾極負盛名，旗下的福方股份有限公司卻滯納89年度營利事業所得稅本稅226萬餘元，2006年4月被台北國稅局松山分局移送台北分署執行。

不過，福方公司卻在2005年4月就被新北地院裁定宣告破產，相關執行程序依法停止進行，所欠稅款則依破產程序處理。

新北地院在2012年3月間裁定宣告福方公司破產終結，福方的欠稅卻只執行了6萬餘元，剩餘的219萬餘元稅款依法原應註銷，台北分署執行官鍥而不捨追查，發現福方公司在台銀的勞退金專戶裡還有200多萬元，在破產程序中沒有被分配。

台北分署立即請國稅局松山分局向新北地院聲請第2次債權分配，並讓福方公司負責人及破產管理人，向台北市勞動局申請領回勞工退休準備金，卻遭勞動局拒絕。

台北分署積極介入，依職權調查領回勞工退休準備金剩餘款所需文件及程序，一方面輔導福方公司負責人申請領回，另一方面促請新北地院重新選任破產管理人，以期完成分配。

最後，新北地院在2019年10月間重新選任破產管理人，台北市政府勞動局也在2020年3月間同意福方公司領回剩餘款，新任的破產管理人在收回款項後也順利完成分配，福方公司所欠219萬餘元稅款終於在11月間全數獲償。

(中時 )