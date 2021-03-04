82歲新聞節目主持人高信譚，上月24日獨自外出拿藥，因弄錯藥局方向，行經士林區中山北路6段238巷，體力不支蹲坐在路邊，巡邏員警見狀主動上前關心，詢問是否需要幫忙，並用警車載他返家，而高以及家人對員警熱心助人，表達非常感謝之意。

高信譚曾獲電視金鐘獎新聞節目主持人獎，平時居住在天母地區，上月25日晚間6點半，獨自步行到附近拿藥，卻因高齡導致方向辨別不清，越走卻距離克強街的藥局越遠，直到中山北路6段突然感覺暈眩，蹲坐路邊，員警正巧巡邏經過，見狀上前關心，並提供礦泉水飲用。

員警詢問後，得知高住在附近，擔心他可能身體不適，立刻以巡邏警車載他返家，家屬見狀對蘭雅所副所長紀力維、黃俊諺熱心服務感謝不已。警方呼籲，民眾家中若有身體不適患者，應儘速就醫治療，避免併發嚴重併發症，並須特別注意是否出現流感危險徵兆，掌握複雜疾病之黃金治療時間。

(中時 )