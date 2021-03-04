桃園市8旬陳姓老婦日前從大溪搭計程車到八德介壽路2段尋找老鄰居，但她年事已高，忘了正確住處，所幸八德員警獲報，載老婦順利找到鄰居，但老婦又忘了回家的路，警方靈機一動，拿出手機開啟Google地圖App，利用街景找到正確地址。

八德派出所巡佐陳志明、警員黃勇睿於3日10時許在轄內巡邏時，接獲報案稱在八德區介壽路二段685巷內，有一名8旬老婦人獨自一人在巷弄內推著助行器行走疑迷途，便立即趕往現場處理。

警方到場後關心詢問老婦，老婦表示自己姓陳，從大溪區坐計程車來介壽路二段685巷舊家附近找尋老鄰居，但因年事已高且年代久遠，忘記老鄰居正確的住處；陳、黃便先依老婦所描述老鄰居家附近之街景，載老婦在巷弄內找尋老鄰居的蹤影，經過一段時間尋訪，終於在巷弄內一間廟宇附近找到老鄰居身影，助老婦與其敘舊團圓。

但因老婦無法說出自己現在大溪區的完整住家地址，黃員靈機一動利用老婦所述的部分地址，使用GOOGLE地圖搜尋出其住家附近的街景圖給老婦查看確認，幫老婦找到位於大溪區仁和國中附近住家的正確地址，便先載老婦返回派出所稍作休息，再利用戶役政系統查詢聯繫到老婦的媳婦至派出所，順利協助老婦返家。

(中時 )