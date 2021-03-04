近日接連傳出有詐騙業者假冒銀行的簡訊，消基會今天指出，目前消費者習於使用網路銀行，詐騙集團詐騙方式可大致分成，騙取受害者信任，讓受害者自動轉出金錢的第一種方式，第二為透過簡訊釣魚的方式，騙取網銀帳密後更改留存的手機號碼，第三則為騙取電子支付業者的帳密後、更改留存手機。

如今年27歲的莊先生，在去年年中訂購某訂房網站後，去年10月間接到自稱該旅館老闆致電提及「輸入成8筆訂單」，接著就有自稱銀行行員的民眾致電給他，騙取其信任後，接著便開始行騙，陸續行騙19萬元後才驚覺不對，報警後雖然凍結帳戶，但19萬元至今仍追不回。

此外，消基會副秘書長、台大電機所教授林宗男表示，除了上述傳統的行騙方式外，近日刑警局提及的釣魚簡訊則是另一種詐騙方式，透過連假期間消費者難以與銀行業者聯繫，發送釣魚簡訊提及未登入所附連結，帳戶可能會被凍結等，進入釣魚網站後騙取帳密後，再更改手機號碼收取驗證碼，即可藉此轉出帳戶內款項。

台大電機所博士班學生陳宏彥說，製作釣魚網站難度不高，對一個熟悉的業內人士，只要半天至一天的時間即可，「難度不高」，就算對一個完全沒有經驗的人，只要花半個月時間學習也可以製作出與網路銀行相似度近乎100％的頁面。

林宗男說，詐騙集團除了可以騙取網路銀行帳密外，時下流行的電子支付帳密騙取後也可用同樣的方式行騙。

消基會呼籲，如果銀行端發現消費者留存的手機號碼有更動情況，除了應通知原手機號碼外，也應立即限制使用轉帳功能，並要求通知原手機號碼消費者應「臨櫃」辦理手機號碼變更；網路轉帳應建立「至少半日的遲延生效」機制，讓遇詐民眾有機會追回款項；金管會應要求銀行發送簡訊給客戶時，簡訊內容不得載入連結；金管會與各銀行應協力教育消費者，降低詐騙發生率。

(中時 )