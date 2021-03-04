生產「蝦味先」的老字號零食商裕榮食品2017年遭檢舉使用過期3年柴魚粉等原料，犯罪所得2548萬餘元。一審判88歲老董洪宗喜2年、公司罰金3000萬元。4日高雄高分院宣判，洪男改判1年8月，公司改罰2000萬元，可上訴。

一審也判蘇姓廠長2年10月、謝姓採購經理2年6月、廖姓副廠長無罪，二審改判蘇男2年，宣告緩刑3年，需支付國庫80萬元﹔謝男1年10月，宣告緩刑3年，需支付國庫60萬元。

裕榮當時曾發出道歉聲明，指稱是同仁誤將逾期的柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料存放倉庫，才導致誤用。

當時檢方查出，裕榮負責人洪宗喜、蘇姓廠長、謝姓採購經理、廖姓副廠長四人涉嫌從2014年5月間起，為降低成本，放任員工自倉庫內領取已逾有效日期1至3年不等之製造「蝦味先」調味粉使用之無水檸檬酸、柴魚粉等食品添加物及原料，及製造「發芽大豆養生粉（紅麴）」之原料紅麴粉後，製造「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「大豆發芽養生粉（紅麴）」等五項產品。

檢方估算，裕榮以每包10元不等之價格，販售予不知情全台百貨公司、超市、商場、零售業者，再轉售予不知情之通路商及不特定消費者，共賣出254萬8012包，以批發價格每包約10元計算，至少詐得2548萬120元。

事件爆發後，高市衛生局勒令裕榮暫時停業，並查扣2371公斤產品和原料、開罰720萬元。高雄高等行政法院認為一事不二罰，判衛生局敗訴並返還罰金。

(中時 )