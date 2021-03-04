立法院院會排定明日（5日）處理《公務人員退休資遣撫卹法》，主要重點在公務人員得比照一般勞工，依法提繳的退休基金不計入年度薪資收入課稅。全國公務人員協會前理事長李來希感嘆：「這是遲來的正義。」更表示軍公教人員的這一小步，整整走了將近30年，如今終於還給公務人員一丁點的公道，可見藍綠政權都是一個樣，令人感到悲哀。

李來希3日在臉書發文表示，考試院提案修正公務人員退休資遣撫卹法，2月18日函請立法院審議，立法院排定3月5日院會處理，這次修法主要是因應大法官會議解釋結果，配合修正違憲及不合宜的條文，爭議性不大，其實在修法之前，考試院已配合大法官會議解釋內容調整現行法令規定的適用，問題大致已能解決，幾乎毫無新意。

李來希指出，這次修法唯一值得一提的是，我們多少年來一再的要求與主張，那就是公務人員依法提繳的退休基金不計入年度薪資收入課稅，他當年推動的勞工退休金條例就是如此規定，勞工提繳退休金可以節稅，為什麼公務人員不能？考試院推托了這麼多年，現在終於肯面對他們的訴求，同意修法比照勞工退休金條例進行修正。

對此，李來希感嘆：「這是遲來的正義，終於還給公務人員一丁點的公道。」李強調，軍人與教師也會同步處理，預定從明年一月一日開始適用。不僅如此，李更直言：「軍公教人員的這一小步，整整走了將近30年，藍綠政權一個樣，真是悲哀啊！」

(中時新聞網)