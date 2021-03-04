去年3月總統蔡英文在臉書上宣告鳳梨成功外銷澳洲，但根據關務署海關進出口統計顯示，然而出口澳洲的並非生鮮鳳梨，而是僅賣出56公斤的鳳梨乾；農委會主委陳吉仲今(4)日表示，農產品貿易本來就不容易，但未來外銷市場一定會有成長，也再次保證5月就會有生鮮鳳梨外銷到澳洲。

農委會主委陳吉仲今日受邀於「寶島聯播網」談論如何提升台灣水果競爭力。

日前有出口商業者拿出關務署統計表示，2020年僅有56公斤鳳梨外銷澳洲，而根據貨品稅則號列細查，發現竟全是「鳳梨乾」，沒有像新聞以及蔡總統臉書宣傳的那樣，批所謂的外銷開拓，其實只是場大內宣。

陳吉仲表示，農產品外銷並不容易，農產品貿易若目標市場不開放就進不去，都是要層層克服，農產品要賣出去一定要靠政府、業者、通路商等組成的國家隊來推。

主持人問到，為何賣到澳洲的鳳梨只有少少56公斤？陳吉仲說，因為不可能直接就賣去，還要透過通路、貿易商、通路推廣等，但保證5月就會有生鮮鳳梨賣到澳洲。

(中時 )