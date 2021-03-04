大甲李綜合醫院新陳代謝科陳昱瑋醫師建議，民眾應維持良好的飲食及運動習慣，定期檢查防微杜漸。（李綜合醫院提供）

26歲的許小姐是一般上班族，平時喜歡甜食，近幾個月明顯感覺容易口渴、頻尿，於是就醫檢查，經大甲李綜合醫院新陳代謝科陳昱瑋醫師研判許小姐有糖尿病；就醫期間接受眼底檢查，確診為第二型糖尿病。

陳昱瑋說，糖尿病容易併發視網膜病變，檢查時發現油脂塞滿血管原本應是紅色的血管已變成亮黃色。因異常的眼底結果，進一步抽血檢查發現許小姐的血液三酸高油脂濃度高達 9100 mg／dL，遠超出正常值(150 mg／dL)60倍多；經治療後，三酸高油脂已大幅減少，眼底血管中的油脂也改善，血管恢復通暢。

陳昱瑋指出，許小姐得到是罕見疾病「網膜脂血症」，通常是血液中的三酸高油脂濃度超過2000 mg／dL 時才會出現。網膜脂血症的患者不太會有明顯的視力問題或眼睛症狀，所以從眼睛外觀上難以發覺，若沒有做眼底檢查，其實容易被忽略。

隨著高三酸甘油脂恢復到正常值，血管塞滿油脂的問題就可隨之解決，反之若沒有改善，往往會併發更嚴重的血管堵塞，進而造成心肌梗塞、腦梗塞等疾病；高三酸甘油脂常見的原因大致有兩種，一類和家族基因遺傳有關，基因的突變導致脂蛋白脂酶的缺乏，進而無法有效分解血液中的三酸甘油酯。

陳昱瑋表示，另一類是與代謝、內分泌疾病有關，像是糖尿病血糖控制不佳的族群、甲狀腺賀爾蒙不足者、酗酒者等等。因此建議民眾維持良好的飲食及運動習慣，定期檢查防微杜漸，身體健康才是一生最大的資產。

(中時 )