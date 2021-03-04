立法院的陳情常客江姓男子，前年寫信到總統府及立法院、地檢署及中正一警分局等，揚言要用汽油彈猛攻火燒立法院至立法院燒為黑炭為止，台北地方法院依恐嚇公眾罪將他判刑2月，可易科罰金，台灣高等法院改判1月，但刑之執行前要接受監護1年定讞。
高院認為，江男在2018年多次攜帶打火機及汽油桶前往立法院，且經醫院精神鑑定認定，江男「疑似妄想症」，他犯本案時因精神病理的影響，辨識行為能力顯著減低，依法須減輕其刑，因此撤銷北院判決，改輕判1月，可易科罰金。
高院指出，為預防江男再為類似的違法舉措，導致再犯，危害公共安全秩序，宣告他在刑之執行前，令入相當處所，施以監護1年，以利於執行期間定期評估，動態調整後續治療之執行方式。
法官希望江男在專責醫院或其他醫療團體內，接受適當治療，以避免因他的疾病而對其本身、他人及社會造成難以預期之危害，期收治本之效，俾維公安，並啟其新生。
(中時 )
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