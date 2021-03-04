國民黨主席江啟臣2日接受《路透》專訪，指「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」；大陸國台辦昨晚以半點名江啟臣方式回應，有關政黨和人士勿陷入「民粹非理性對抗思維」、「台獨是台海面臨的威脅」。國民黨大陸事務部主任左正東今天未正面答覆媒體詢問，僅表示「我們希望兩岸執政者，能夠珍惜兩岸過去所累積的善意，展現智慧與信心，化解兩岸當前的敵對螺旋，為兩岸人民創造雙贏」共5句話。

媒體追問，「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」這句話，是江啟臣的個人想法，還是國民黨的態度？左正東婉轉回應，江啟臣那天的說法是接受《路透》專訪，記者所提的問題，相關說法昨天在媒體有相關說明，對兩岸來說，新冠疫情才是我們的共同威脅，昨天第一批疫苗已經來到台灣，我們希望疫苗能盡快施打，讓兩岸都能走出新冠疫情，恢復兩岸人員的來往和交流，這樣才有助於化解兩岸的歧見。

左正東上午出席國民黨「台農發神隱失能，農產新南向失敗」記者會，被媒體詢問此事。

黨務人士補充說明強調，路透記者當時是詢問江啟臣，中共軍機擾台等作為是否對台灣的國家安全形成主要威脅，江認為諸如軍機擾台等事，確是台灣外部威脅的來源之一，而且從整個東亞複雜的區域情勢來看，例如像南海的主權紛爭，也是台灣的安全威脅。「江不做這樣的回答，在目前氛圍下，台灣內部輿論肯定炸鍋，只會引來更多的攻擊。」

對於中廣董事長趙少康今天凌晨表達看法，認為江指「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」的論點不精準。黨務人士說，對任何人的看法表達尊重。

(中時 )