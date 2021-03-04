在台北市開數學補習班的廖文聖，竟偷拍課堂上女學生裙底風光，甚至尾隨潛入女廁，犯行期間長達9年才曝光，今年1月遭檢方依妨害祕密罪起訴。台北地院今開庭，廖男承認犯行，稱自己是有反省能力的人，良心一直過意不去，願意與被害人談和解，希望法官給他自新的機會，從輕量刑。

檢警查出，53歲廖男的電腦及隨身碟中，共有40多個資料夾，存放自2011年起至2020年間偷拍的影像，大多是女學生的如廁影片，廖男甚至為影片中的女學生下註解，製作分類清單。由於只有少數被害人拍到臉，檢警循線找出7名被害女學生身分，其中2人提告。

北院今開庭，廖男認罪，表示他利用學生跟他關係好的機會偷拍，這是他心中很大的罪惡，不對就是不對，沒有任何理由；他強調自己從不會在課堂上開黃腔，有1個受害學生的家長也認為他不是那麼可惡的人，案發後還繼續給他教導，證明他是有反省能力的人。

廖男說，他自己犯下的罪會自己負責，良心一直過意不去，雖然從去年7月犯行曝光後就沒了工作，到現在都沒有收入，但若在他能夠負擔的範圍內，願意與被害人談和解，希望法官給他自新的機會，從輕量刑。

庭末，法官告知廖男要提出具體條件，才能詢問告訴人有無和解意願，定3月30日下午再開庭審理。

(中時 )