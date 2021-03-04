全球半導體晶片短缺的效應持續發酵，通用汽車周三宣布將延長北美三座工廠的減產計畫，並在受到晶片缺貨衝擊的工廠名單中再添加第四座工廠，而跨國汽車製造商Stellantis則提出警告，稱這個問題恐將一直延續到今年下半年。

通用汽車宣布，堪薩斯州費爾法克斯市（Fairfax）與安大略省英格索爾填（Ingersoll）的工廠停工時間將延長到至少至4月中旬，墨西哥聖路易波托西市（San Luis Potosi）的工廠停工時間延至3月底，此外，位於巴西聖保羅市（Sao Paulo）的工廠也將在4月與5月暫停生產。

這項延長減產計畫不會改變通用汽車上個月發布的財測，即晶片短缺可能會使今年獲利減少20億美元。但在通用宣布擴大減產後，預測公司AutoForecast Solutions估計，受到半導體短缺影響，通用汽車的全球產量恐將損失逾21.6萬輛。

通用汽車財務長Paul Jacobson表示，晶片供應料將今年下半年以前回復到正常水平，他有信心獲利受到的打擊不會惡化。

通用汽車發言人David Barnas表示，通用汽車將繼續動用所有可用的半導體來製造與交付最受歡迎、最熱賣的產品，包括全尺寸卡車和休旅車，他並表示，當通用在討論2021年前景時，已將這次的停工期納入考量。

由飛雅特克萊斯勒汽車與寶獅雪鐵龍集團合併成立的全球第四大汽車製造商Stellantis周三發布財報時，並未提供該公司對於今年財務受到晶片短缺衝擊的估算，但表示這個問題可能持續到2021年下半年。該公司表示，晶片短缺可能影響公司今年獲利表現，其財務長Richard Palmer在法說會上表示，這樣的財務影響是「一大未知數」。

(時報資訊)