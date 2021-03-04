繼日前獲得美方設備供應許可後，中芯國際3日再公告，已砸下12億美元（約台幣340億元）向艾司摩爾採購半導體生產設備。最新研究報告提到，美國解除中芯禁售限制或能緩解全球晶片短缺，但最快也要到2022年上半年才能見到成效，意味今年晶片缺貨問題仍相當嚴重。

陸媒報導，美方在半導體先進製程未對中芯鬆綁，但在成熟製程部分已放寬限制有利於中芯未來營運。據供應鏈透露，中芯國際的美國設備廠商，已獲得供應中芯14奈米及以上（14奈米及28奈米等成熟製程）的設備供應許可。

香港經濟日報報導，當前中芯28奈米產能利用率已經處於滿載階段，而14奈米無法為華為代工，短期內又沒有客戶替代的情況下，預期未來一到兩季內對市場整體情況助益不大，必須等到中芯新的設備與材料擴產之後，才能解決市場上缺貨危機，依時間點推估，最快要到在2022年的上半年，最晚則是2022年第3季，才能見緩解成效，看來今年晶片供應仍相當吃緊。

中芯3日公告顯示，在美方有條件鬆綁下，除了EUV曝光機，中芯國際幾乎可以買到其他所有型號的曝光機，包括DUV（深紫外）曝光機。

去（2020）年12月18日，美國商務部以與大陸軍方有關聯為由，宣布將中芯國際等80家陸企列入實體清單，今後沒有美方許可證，美企不得銷售10奈米及以下製程技術給中芯。中芯當時回應表示，預估被納入清單將對公司10奈米及以下先進製程的研發及產能建設，有重大不利影響。

(中時新聞網)