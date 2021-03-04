公路總局為辦理台74線及台76線夜間橋梁車載試驗，規劃110年3月10日及110年3月11日晚間8時00分至翌日上午6時00分辦理台76線貓羅溪斜張橋車載試驗，110年3月17日及110年3月18日晚間10時00分至翌日上午6時00分辦理台74線松竹路跨越鋼拱橋車載試驗，屆時配合橋梁載重試驗實施交通管制，請依管制人員指引改道並小心行駛。
橋梁檢測期間改道路線如
【台76線】
1、原行駛國道3號南下之用路人，請由中興交流道下(往南投)，接台14乙線(往南投)→148線(往員林)→137線(往社頭)→再由台76線林厝匝道(往員林)接回台76線行駛。
2、原行駛國道3號北上之用路人，請提前於中興交流道下(往南投)，接台14乙線(往芬園)→148線(往員林)→137線(往社頭)→再由台76線林厝匝道(往員林)接回台76線行駛。
3、原行駛台14乙線用路人，可由台14乙線→148線(往員林)→137線(往社頭)→再由台76線林厝匝道(往員林)接回台76線行駛。
【台74線】
1、東行線(彰化往台中方向)部分，請由北屯二下匝道，走橋下平面道路環中東路直行，接崇德上匝道改道。
2、西行線(台中往彰化方向)，請由崇德路下匝道，走橋下平面道路環中東路直行，接北屯二上匝道改道。
(中時 )
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