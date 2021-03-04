台76線與台74線辦理橋梁車載試驗夜間封閉改道措施，替代道路路線圖。（公路總局提供）

公路總局為辦理台74線及台76線夜間橋梁車載試驗，規劃110年3月10日及110年3月11日晚間8時00分至翌日上午6時00分辦理台76線貓羅溪斜張橋車載試驗，110年3月17日及110年3月18日晚間10時00分至翌日上午6時00分辦理台74線松竹路跨越鋼拱橋車載試驗，屆時配合橋梁載重試驗實施交通管制，請依管制人員指引改道並小心行駛。

橋梁檢測期間改道路線如

【台76線】

1、原行駛國道3號南下之用路人，請由中興交流道下(往南投)，接台14乙線(往南投)→148線(往員林)→137線(往社頭)→再由台76線林厝匝道(往員林)接回台76線行駛。

2、原行駛國道3號北上之用路人，請提前於中興交流道下(往南投)，接台14乙線(往芬園)→148線(往員林)→137線(往社頭)→再由台76線林厝匝道(往員林)接回台76線行駛。

3、原行駛台14乙線用路人，可由台14乙線→148線(往員林)→137線(往社頭)→再由台76線林厝匝道(往員林)接回台76線行駛。

【台74線】

1、東行線(彰化往台中方向)部分，請由北屯二下匝道，走橋下平面道路環中東路直行，接崇德上匝道改道。

2、西行線(台中往彰化方向)，請由崇德路下匝道，走橋下平面道路環中東路直行，接北屯二上匝道改道。

(中時 )