媒體與娛樂巨擘迪士尼3日（周三）表示今年將在北美關閉至少60家迪士尼專賣店，約占全球零售店的20％，並且將積極提升數位購物平台，聚焦電子商務領域。
迪士尼發言人另指出，該公司正評估大規模裁撤歐洲零售店，但日本與中國的據點則不受影響。
迪士尼在全球約有300家零售專賣店，未透露此次關店影響的裁員人數。
隨著愈來愈多消費者傾向在數位平台購物多過於實體商店，全球疫情迫使更多人待在家，加速購物趨勢的轉變，沃爾瑪等連鎖零售業者也投入更多重心經營電商。
(工商 )
媒體與娛樂巨擘迪士尼3日（周三）表示今年將在北美關閉至少60家迪士尼專賣店，約占全球零售店的20％，並且將積極提升數位購物平台，聚焦電子商務領域。
迪士尼發言人另指出，該公司正評估大規模裁撤歐洲零售店，但日本與中國的據點則不受影響。
迪士尼在全球約有300家零售專賣店，未透露此次關店影響的裁員人數。
隨著愈來愈多消費者傾向在數位平台購物多過於實體商店，全球疫情迫使更多人待在家，加速購物趨勢的轉變，沃爾瑪等連鎖零售業者也投入更多重心經營電商。
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