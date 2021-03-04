媒體與娛樂巨擘迪士尼3日（周三）表示今年將在北美關閉至少60家迪士尼專賣店，約占全球零售店的20％，並且將積極提升數位購物平台，聚焦電子商務領域。

迪士尼發言人另指出，該公司正評估大規模裁撤歐洲零售店，但日本與中國的據點則不受影響。

迪士尼在全球約有300家零售專賣店，未透露此次關店影響的裁員人數。

隨著愈來愈多消費者傾向在數位平台購物多過於實體商店，全球疫情迫使更多人待在家，加速購物趨勢的轉變，沃爾瑪等連鎖零售業者也投入更多重心經營電商。

(工商 )