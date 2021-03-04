美國太空探索科技公司（SpaceX）一枚無人火箭今天在德州完成試飛與降落，一切看似順利，但8分鐘後卻在地面暴衝升空，最後爆炸墜毀化為火球。

太空資訊網站Space.com報導，這枚巨大的不鏽鋼「序號10」（Serial Number 10, SN10）原型火箭，於美東時間下午6時15分從SpaceX的南德州地點升空，一度飛到10公里高的高度，在發射的6分20秒後順利降落地球。

這是SpaceX重型運載火箭「星艦」（Starship）原型第3次高空試飛，卻是第一次成功降落，SpaceX的前兩個原型序號8與序號9，分別在2020年12月9日與今年2 月2日試飛，但最終都墜毀於地面、摔成碎片。

序號10原型在降落不久後，底部附近冒出一些火焰，最後火箭於6時30分在發射台上爆炸，暴衝至天空、又重重摔落，最後化為一團巨大火球。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）一直在研發下一代的星艦火箭，希望能將火箭送上火星，如果操作順利，在前往月球等較近的旅行也能派上用場。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1100304

(中央社)