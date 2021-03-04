中部立委號召企業挺台灣，認購7萬台斤鳳梨助果農。（立委陳柏惟服務處提供）

大陸無預警宣布從3月起禁止台灣鳳梨進口。為響應總統蔡英文赴大樹要鳳梨農安心之活動，中市立委陳柏惟昨日聯手張廖萬堅、莊競程等委員，號召台中企業家支持本土水果，落實企業社會責任，獲得上好生醫科技股份有限公司等企業響應，透過高雄市邱俊憲議員向大樹地區果農洽購7萬台斤鳳梨。

張廖萬堅說，這陣子許多企業家跟他聯絡，希能一起協助這些鳳梨果農，而這幾天也從一開始預估認購3.5萬斤迅速攀升至7萬斤，表示企業界相當有社會責任；現今許多大企業家其實也都來自於農村，更了解農民的辛苦，所以在這次鳳梨事件中，更願意伸出援手，未來也將繼續為台灣的農民來努力。

莊競程表示，大陸禁止台灣鳳梨進口造成的風波，顯示台灣若將農產品出口大量壓在中國大陸並不利於產業發展，除共同號召企業認購鳳梨外，期盼在未來能在國際上，政府能協助農民尋求更多銷售的國家與管道，才是解決中國大陸以農產逼政的根本之道。

陳柏惟指出，台灣鳳梨遭遇如此壓霸對待，鼓勵國人採買國產鳳梨力挺台灣農業就是我們的責任，號召台中企業家落實企業社會責任，支持本土水果，很高興能在短時間內獲得如此熱烈的迴響，除感謝各企業的熱心外，也要提醒社會大眾，可分批分期向果農進行預購，如此才能讓果農在未來產季時真正安心。

邱俊憲議員主任莫桂琴說，高雄大樹區是國內重要鳳梨產區，不只品質好量也大，果皮亮澤帶點金黃，果肉則是散發著濃郁的甜美與香氣久久不去，素有鳳梨王國之稱；相信政府保護農民的決心，一定不會讓農民受到影響及損失，也感謝上好生醫股份有限公司等企業家適時伸出援手，實有拋磚引玉之效。

企業代表上好生醫總經理楊勝得強調，光靠政府力量是不夠的，還需要有民間的力量共同投入，如同國家口罩隊，由政府制定良好的政策，民間共同來遵循支持才能一起攜手度過難關，化危機為轉機；也感謝委員們號召，讓企業能一起為台灣農業及守護台灣民主自由盡一份心力。

(中時 )