前日本桌球天后福原愛3日遭日媒踢爆婚變，不僅傳出她疑似婚內出軌，還指出江宏傑曾用言語辱罵她，更被夫家霸凌，才身心俱疲提出離婚，現網友也發現福原愛被拍到的約會照，很有可能是她自導自演，引起熱議。

日本週刊《女性SEVEN》近日拍到福原愛在橫濱和一名神似大谷翔平的高帥男約會，之後更一起到飯店過夜，並曝光55張照片直指她出軌，不過福原愛強調調兩人是一人一間房，並透露男方是在她精神狀況不好時，很支持她的朋友。

據悉，男方是在一流企業任職的上班族，兩人早在6、7年前就透過朋友介紹認識，今年才開始拉近距離，不過有網友看了福原愛的約會照後，覺得好像不太對勁，便在PTT以「福原愛會不會是自導自演」為題詢問大家意見。

原PO認為福原愛幾乎每張照片都有看鏡頭，「感覺上就是知道狗仔在哪裡一樣」，讓他想起吳宗憲當年為了抵制狗仔，聯合女星鍾甄自編自導緋聞，因此推測福原愛是不是找認識的男密友和狗仔隊，故意拍一齣戲給江家人看？

文章一出也立刻引起網友熱議，「有可能想離婚，對方不肯吧」、「下意識緊張東張西望吧？拿自己的名譽開玩笑幹嘛、「日本對不倫的傷害蠻大的 根本完全封殺」、「除了想要離婚外，對她完全沒好處，會失去日的代言跟上節目的機會」。

(中時新聞網)