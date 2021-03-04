時力黨主席陳椒華會同黨部幹部於今日召開記者會表示，目前台灣的水果外銷大量依賴大陸市場，雖然政府表示要分散風險，然而具體的成效在哪裡？從國際市場的調查、水果品種的改良、生產檢疫的改善，這些提升水果競爭力的基本功，我們做好了嗎？

時代力量國際中心主任劉仕傑表示，台灣出口至大陸的鳳梨出口檢疫合格率達99.79％，大陸政府卻突然片面暫停進口台灣鳳梨，從世界貿易組織(WTO)的「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定（SPS）」來看，似已違反規定，呼籲我國駐世貿常任代表團即刻訴諸「WTO爭端解決機制」，以確保我國農民權益。

時力秘書長白卿芬說，台灣水果外銷仍以大陸為大宗，尤其鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦等產品，且外銷中國佔比近年持續上升，凸顯農產品市場過於集中的問題，政府也缺乏風險預警系統，台灣需要的是完整的外銷政策。

白卿芬表示，台灣農產品生產成本較高，在國際市場較無價格優勢，若鎖定日韓與歐美市場，應有完整行銷配套。而台灣產品在歐洲不一定能被一般民眾接受，因此政府應考慮國外消費者的口味，協助農民開發符合目標市場的需求，並進行產銷及開發多層次商品，而不是慣性銷往大陸。

白卿芬強調，過去台農發、台農投2個國家隊成效不彰，若政府具體政策思維不改，難以提昇競爭力，應強化「國際市場調查」、「研發改良」、「生產拓銷」等3項具體工作，別再閉門造車，否則問題仍無法解決。

時代力量智庫執行長李兆立表示，政府挹注10億元救鳳梨，然而全國各農改場1年預算合計僅15億元，研究經費更是連年下降。政府若想持續協助農業產業升級與拓銷的強烈需求，應有更多可以提升的空間，才能在談外銷之前，做好基本功，例如台農23號芒果鳳梨的成功經驗就是最佳案例。

李兆立認為，農改場應回歸研究專業，過去許多研究必須配合長官需求及政策，還要求短期看到成效，然而當政策轉彎或高層異動後，一切又要從頭再來。這樣的研究管理，不僅無法累積長期研究，也容易出現研究成果與產業現況不符的困境。

(中時 )