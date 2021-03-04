子宮頸癌是女性癌症死亡第8、發生率第9的癌症，同時也是少數及早發現可治癒的癌症。國健署1995年開始補助30歲以上女性進行子宮頸抹片篩檢，協助女性及早發現癌前病變，及早治療，但3年內定期篩檢的公費對象只有5成多。國健署提醒民眾，從未篩檢者罹患子宮頸癌的風險是定期篩者的3.7倍，6年以上曾篩者則是3.1倍，38婦女節將至，民國80年出生的女性已符合公費條件，呼籲女性花費6分鐘時間，守護自己的健康。

根據國健署統計，國內30歲以上的公費對象，有8成2曾經做過子宮頸抹片篩檢，但真的做到3年篩檢一次者，則只有 5成多。大部分子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所致，感染後多會自行痊癒，僅有少部分持續感染者，日後會發生子宮頸癌前病變，甚至子宮頸癌。

55歲的家庭主婦吳小姐因為不喜歡內診，長達6年沒有做檢查，後來在醫護人員鼓勵下做了抹片檢查，發現異常，卻遲遲沒回診，認為自己沒有不舒服，也不想再上一次檢查檯。親友勸說下，吳小姐回診發現中度癌前病變，雖然治療過程煎熬，但所幸還是痊癒了。醫師告訴她，若再晚幾年，癌前病變成了侵襲癌，治療的結果可就不一樣。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，從未進行子宮頸抹片篩檢的女性，罹患子宮頸癌的風險是3年內定期篩檢者的3.7倍，6年以上曾篩者罹癌的風險則是3年內定期篩檢者的3.1倍，3至6年內曾篩者的風險則是3年內定期篩檢者的1.9倍。做過子宮頸抹片檢查者，發現子宮頸癌前病變及早期子宮頸癌（0-1期） 者的比率為97.3％，沒篩檢者則只有46.7％能及早發現。

2017年國健署健康訪問調查分析顯示，民眾不做檢查主要原因為覺得身體健康沒有需要（43.6％），其次為太忙沒有時間（20.4％）及年紀大了不用做（16.8％）。國健署代理署長賈淑麗表示，38婦女節將至，民國80年出身的女性已符合公費條件，呼籲大家撥時間到醫療院所，用6分鐘的時間維護自己的健康。

台大醫院婦產部主治醫師陳美州提醒民眾，子宮頸癌是少數可以藉由子宮頸抹片檢查及早發現癌前病變，而被治癒的癌症。藝人方馨也是定期篩檢的代表，她表示，健康是一輩子的財富，鼓勵女性朋友3年做1次子宮頸抹片檢查，男性則要鼓勵身旁的女性朋友，包括女友、太太、姐姐、妹妹等定期篩檢。

(中時 )