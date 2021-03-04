38歲大陸影后李小璐在16歲時就以電影《天浴》獲得金馬獎封后肯定，外型甜美的她2012年情定帥氣的賈乃亮，郎才女貌，還育有可愛女兒甜馨，未料2017年底李小璐和饒舌歌手PG ONE傳出婚外情，2年前李小璐、賈乃亮離婚，最近李小璐和知名主持人、有大陸首席婚禮司儀之稱的馬智宇親密滑雪影片流出，有人打趣問馬智宇兩人是否在一起了？但被他駁斥。

李小璐2012年嫁給賈乃亮，2017年底爆出女方和PG ONE過夜，賈乃亮當下直播稱太太去做頭髮，未料爆出李小璐疑似出軌，使「做頭髮」一詞後來被網友戲稱是「偷吃」的代名詞，而李小璐與PG ONE事發後始終不認過從甚密，強調是姊弟關係，2019年網上卻冒出兩人親密影片，打臉兩人說法。

馬智宇曬出和李小璐親密影片。（圖／取自新浪娛樂）

馬智宇、李小璐相約滑雪。（圖／取自新浪娛樂）

影片中李小璐和PG ONE親密搭肩並擁吻，無疑是給相信兩人清白的賈乃亮難堪，賈乃亮之後發聲明宣布離婚，兩人未來會共同扶養女兒。童話般的婚姻告吹後，因大陸廣電總局封殺劣跡藝人的法條，李小璐幾乎完全消失在螢光幕前，最近改行靠直播賣貨養家，曾創下4小時賣出約4700萬人民幣業績紀錄。

馬智宇否認謠言。（圖／取自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，名主持人、歌手馬智宇2006年參加歌唱節目出道，後來也擔任主持人、婚禮司儀，最近他曬出跟李小璐滑雪影片，兩人還在鏡頭前逗趣擺一樣動作，男方稱李小璐為「小美璐」，網友問：「滑完雪一起做頭髮嗎？」馬智宇回：「春節前就做了呀」，另有人虧李小璐：「不喜歡唱rap的了，喜歡做頭髮的了」，馬智宇澄清：「請不要胡亂評論，她是我尊重的好姐姐」，解釋兩人不是情侶關係。

(中時新聞網)