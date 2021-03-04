石棹櫻之道花季期間每天晚上6點到9點點燈。（張亦惠攝）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處4日傍晚在嘉義縣竹崎鄉石棹資訊站舉辦「春櫻夜-櫻姿豐花」活動，讓遊客在滿開的櫻花下品茗搭配音樂，今年花況佳加上當地有機會觀賞到雲瀑，即便是平日仍吸引許多遊客上山。

石棹「櫻之道」這幾年花況愈來愈好，已有櫻花隧道的氛圍，也被譽為阿里山國家森林遊樂區花季登場前，大阿里山區最佳的賞櫻去處在地的竹崎鄉中和村長洪銀盛特地在櫻之道安裝燈條，讓遊客可以分流，晚上也能賞櫻。

洪銀盛說，花季期間每晚6點到9點都會點燈，櫻花在燈光襯托下別有一番風情，天氣許可時，還可以觀賞無敵的琉璃夜景跟雲瀑。「櫻之道」因追櫻人潮湧現，就算平日仍人潮滿滿，洪銀盛與竹崎分局警方協調，管制單向停車，讓車流通暢。

阿里山達人黃源明指出，「櫻之道」昭和櫻已經滿開，這個星期是最佳觀賞期，由於昨天清晨山區下雨，花期可能會縮短，如果沒有再下雨，估計花期還有10天左右。

(中時 )