近期傳出缺工缺料等問題，影響公共工程興建，針對萬大中和線二期、南環、北環等捷運招標是否也會受到波及，新北市長侯友宜今（4日）強調，所有工期不會改變，一定會克服所有困難如期完工。

侯友宜表示，確實在這段時間，所有工程鏈裡面，因為缺工缺料面臨嚴苛挑戰，對這些嚴苛挑戰，要求所有同仁再高的挑戰，都要積極勇敢承擔、面對責任，一定想辦法如期完成。目前捷運局、工務局、交通局、所有相關在公共建設當中，都會全力以赴，現在為止所有工期不會改變，一定會克服所有困難如期完工。

(中時 )