農曆春節後，首個直得紀念的節日便是國際婦女節，近年來「她經濟」崛起，女性的消費力更不容小覷！傑昇通信嚴選四款專為女神打造的手機，涉及Apple、Samsung、OPPO及小米等熱門品牌，不僅頗具CP值，機身設計更是顏值擔當，讓女神們從挑選手機開始，展現屬於自己的品味。

根據行政院主計總處調查，隨著教育程度提升、經濟能力增強，近年女性擔任經濟戶長的家庭明顯增加，2019年已逾259萬戶，不僅逐年增加，女性掌管家中可支配所得也與男性不相上下，顯然已成為消費市場的主導者。因此，北台灣直營連鎖通信門市─傑昇通信看準這波商機潛力，首推OPPO Reno4 5G美拍手機搶攻女神心，配置6.4吋OLED螢幕、前置3,200萬畫素主鏡頭，具備AI智慧美顏、背景虛化、臉部辨識功能；後置三鏡頭主相機，提供超級動態夜景，以及超級錄影防手震3.0，是下班與姊妹聚會、夜拍的秘密武器，且支援5G全頻，更大放優惠最高現折7,500元，只要10,490元！

此外，傑昇通信呼籲女神們要懂得寵愛自我，好好犒賞自己一番，絕不能錯過全球熱銷的Apple iPhone 12 Pro Max（256G），新增光學雷達掃描儀的iPhone 12 Pro Max， 配置6.7吋顯示器，同時具備HDR、原彩顯示，讓螢幕表現更上層樓，且iPhone 12邊框改回方邊框，即使是小手的女神使用，相對比較有抓握感，也不容易手滑，在女神節前夕至傑昇通信門市購買，直接下殺3千，特價37,990元。

而天性浪漫，平時就能從小細節展現大魅力的完美女神，低調不失品味的紅米Note 9 Pro，是款超平價的4G手機，前置1300萬畫素鏡頭，支援慢動作自拍，也具備人像美顏、人臉解鎖功能，後置鏡頭採用6400萬畫素主鏡頭；手機還支援NFC，紅外線遙控功能可身兼電視遙控器，不到7千可入手，若近期尚未有升級5G的打算，非常值得擁有。

傑昇通信婦女節推薦機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

對於講求CP值，又喜歡展現自我強烈風格的女神，免6千就能擁有3D類玻璃材質打造的Samsung Galaxy A21s，時尚的背蓋在不同的光線角度照射下，能有多種顏色變化，大幅提高背蓋的吸睛程度。且內建5,000mAh超大容量電池，支援15W閃電快充，不只可以提供長時間的使用續航力，還能在短時間內恢復電力，重度使用者也可以安心使用。

(科技)