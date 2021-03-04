台日桌球CP江宏傑和福原愛2016年結婚，螢光幕形象甜蜜恩愛，日前卻被日媒驚爆福原愛和高帥男過夜、江宏傑一家會對女方言語暴力等內幕，震撼台、日兩地，過往兩人在婚禮上甜蜜宣言也被翻出，福原愛羞澀的向丈夫告白「小傑在哪我就在哪」，如今看來卻有些不堪。

福原愛、江宏傑的台北婚宴於2017年元旦舉行，象徵「全新的開始」，婚禮現場佈置的浪漫、溫馨，小倆口的互動更是甜到化不開，當時江宏傑在德國參加職業聯賽，福原愛愛相隨共同生活，被問到婚後居住的地點，福原愛害羞的表示：「小傑在哪裡，我就在哪裡。」江宏傑也曾甜蜜的告白「喜歡小愛的全部」，夫妻倆相知相惜，令外界羨慕不已。

江宏傑與福原愛2017年元旦舉行台北場婚宴。（中央社）

婚後江宏傑對妻子十分寵愛，2019年福原愛懷著第二胎，挺著8月孕肚出席尾牙，由於肚子太大了，已經沒辦法靠近桌子吃東西，江宏傑見狀馬上幫忙端著湯碗，貼心的一面超圈粉；兩人也曾參加大陸真人秀節目放閃，每天都要親吻100次，福原愛還會幫江宏傑剝蝦，宛如童話故事的婚姻一度成為佳話。

福原愛當時挺孕肚不方便進食，江宏傑貼心的幫忙拿盤子。（圖／微博@福原愛）

想不到才結婚4年，福原愛就被日媒拍到與高帥男共度春宵，根據《週刊文春》報導，福原愛與高她25公分的男子在橫濱約會，並一同住進飯店過夜，福原愛承認確實有此事，「但我們是訂了2個房間」稱最近心情不穩定，男子是精神上很支持她的重要朋友。

《週刊文春》繼續抖出福原愛2019年萌生離婚念頭，當時離家出走回到日本，江宏傑花了10天溝通才追回來，想不到回台灣後現況依舊，逐漸對婚姻失去信心，今年1月福原愛已開口提出分開的要求，並填好台、日的離婚協議書。而福原愛今（4日）透過公司官網發聲明道歉：「對於福原愛的相關報導，很抱歉造成大家的困擾，對不起。」兩人所屬華研國際則回應：「兩人沒有離婚、小傑不認識與小愛出遊的男子及異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，他們會定期開會討論家裡大小事情，但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

福原愛今天透過公司官網，因婚變事件向社會大眾公開致歉。（圖／微博@福原愛）

(中時新聞網)