據壽險公會統計至2020年底壽險業務員登錄人數39萬6,224人，其中保險經紀人總登錄人數8萬5,230人，較2019年增加2,895人，成長3.5％；保代業務登錄人數8萬3,636人，成長1.12%；壽險公司業務登錄人數22萬7,358人，僅成長0.85％，保險經紀人公司登錄人數大幅成長，由於保險經紀人公司擁有各家保險公司多樣化產品，保險經紀公司的業務人員以「站在保戶立場」和「提供多家保險公司保單」為主訴求。想在年後轉職保險業的社會新鮮人或業務高手，如何挑選一家適合自己的保險經紀人公司？

台灣保險市場改變快速，從事保險業務不再只是谷底翻身的選擇，讓客戶感受到真正的專業，提供客製化保險保障的保險經紀人，更易獲得客戶的高信任度。MDRT人數排行台灣保經第1名的永達保險經紀人吳文永董事長表示，永達人才培訓為平台制非師徒制，透過MDRT導師成功分享，並以大數據管理系統協助團隊主管輔導屬員，挾著科學依據的57項報表、銷售成功密碼2161、增員成功密碼2143等優勢，2020年百萬圓桌（MDRT）會員人數達成342位，同時，也舖展事業西進發展策略，值得一提的是，在永達平台，所有業務人員都是公司合夥人，公司虧損由公司承擔，公司獲利大家分享。業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生後，利益仍可由子女領。

保險局統計，目前保經有314家、保代有287家，其中銀行兼營保經為2家，銀行兼營保代為28家，金管會為強化對保經代公司負責人之監理，促使保經代公司及兼營保經代業務之銀行穩健經營及強化財務體質，修正提高保經代業最低實收資本額，從現行新台幣500萬元，提高至2,000萬元，現況保險經紀人公司經營規模差異懸殊，除了落實公司治理、內部控制及稽核等制度，選擇一家重視業務人員教育訓練、以客戶服務為導向、優渥的獎勵制度及實現高產能的保險經紀人公司尤其重要。

資本額達9.82億元的永達保經陳慶鴻總經理表示，保險經紀人或代理人公司具有商品多樣化、彈性制度、職涯多元發展等誘因，近年來永達除了吸引同業人才外，加入的對象也趨向年輕化。永達啟動一系列晉升獎勵，只要晉升並通過觀察評估期，晉升籌備處經理獎金10萬、晉升處經理獎金50萬、晉升協理獎金100萬、晉升副總獎金150萬，總額高達310萬元，2年內已有8位優秀業務代表領取到高額獎金。永達具有平台、制度及獎勵3大競爭優勢，打造一個「共好、共享文化」的團隊學習舞台，渴望成功、有衝勁、自主性強的創新世代，宜慎選優質保經公司加入晉身「保險企業家」的行列，拉近與成功的距離。

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