為讓參議院在未來幾天通過1.9兆美元紓困計劃，美國總統拜登做出妥協，支持修改其中一項「最受歡迎」的提案：提高1400美元支票補助的發放門檻。這一提案具體包括：

向大多數美國人直接發放1400美元的支票補助，但當個人年收入達到7.5萬美元後，發放的支票金額將逐步遞減，年收入超過8萬美元的個人沒有資格獲得支票，而此前眾議院通過的收入上限為10萬美元；家庭年收入達到11.25萬美元後，支票金額將逐步遞減，超過12萬美元將不再有資格獲得支票，此前的上限為15萬美元；夫妻年收入達到15萬美元後，支票發放金額將逐步遞減，超過16萬美元將不再有資格獲得支票，此前的上限為20萬美元。

與眾議院通過的版本相比，修改過的提案大幅削減了補貼力度。據布魯金斯城市稅收政策中心高級研究員Howard Gleckman粗略估計，按照修改過的提案，將有800萬人失去補貼資格，還有更多的人可申領的補貼額度縮水。他估計，這項修改讓補貼總額縮水了約150億美元。

週三，當被問及拜登是否支持這一提議時，白宮新聞秘書Jen Psaki表示，「他對談判的現狀感到滿意」，他已經「清楚地表示，他願意在這一方案的枝節作出改變」。

由民主黨控制的眾議院上周已經通過了1.9兆美元的紓困法案，在參議院，該法案只需要贏得全部50席民主黨議員的投票支持，再加上副總統賀錦麗的關鍵投票支持，就可在「預算和解」程序下通過立法。

然而在民主黨內部，也有部分議員認為拜登發放的直接補貼力度過大，為贏得這些議員的支持，拜登做出了妥協。

民主黨眾議員Pramila Jayapal對媒體表示：「我覺得1400美元支票補貼是最簡單、最受歡迎的提案，我不喜歡補貼範圍縮小這一變動。」

1.9兆元紓困法案原計劃於美東時間週三晚上在參議院開始辯論，本週末前在參議院投票通過，在3月14日前送呈拜登簽字。

參議院通過的新版本法案還需要送回眾議院重新投票，這一程序預計將在下周進行。

(中時新聞網)