據統計，2020年中24歲以下兒少及青少年因交通事故死亡達445人、受傷近16萬人，針對教師團體批評交通部插手教育部一事，靖娟基金會指出，12年國教新課綱「安全教育」納為19項議題融入中，交通部與教育部跨部會的兩部長會議中也達成學校推動交通安全教育共識，今天出現教師團體的反彈，但「當孩子不在，我們還需要老師嗎？」。

靖娟基金會去年協助交通部展開「研訂各學習階段交通安全基本能力計畫」，制定出「交通安全基本能力」架構，作為我國交通安全教育指導依據，今年將再針對基本能力架構，發展出相應的教材，提供現場可直接使用的教案，幫助第一線老師們擁有教學資源後，能更有幫助教師將交通安全教育融入正規課程中進行推展，並串接學前至高中各系統，讓不同階段能力的孩子具備相應的安全知能。

靖娟基金會強週，發展資源讓各校評估運用校訂或彈性課程推動，並未涉及破壞課綱制定及審議之情事，退萬步言，倡導學校更重視學生交通安全觀念，保護每一位國家幼苗，難道不應全民共同參與嗎？

靖娟基金會樂意見到兒童交通安會議題受到各界的重視，期待教師團體能與大家站在同一線，一同來為兒童交通安全共同努力，期盼藉由交通安全教育，加強兒童的安全概念，減少因教育不足致使兒童做出危險、甚至是危害生命的行為。除了推動交通安全教育從小紮根外，也期待政府、學校、家長皆投入交通安全教育，教導孩子在交通環境中如何自我保護，更期許所有的成人能適時的提供保護或提醒，整體社會更重視交通安全，為降低兒童交通死傷共盡一份力。

(中時 )