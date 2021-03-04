雲端軟體公司Snowflake全年財測僅符合市場預期，並未特別令人驚豔，但該公司宣布終止其雙層股權結構，可讓新投資者更能掌控公司發展方向，受此影響，Snowflake周三盤後股價由跌轉升，目前上漲1.45%，報250.60美元，稍早前一度重挫7%。

美國公債殖利率揚升再度觸發科技股的拋售賣壓，在周三一般交易時段，Snowflake股價大跌約9%。

Snowflake周三公布第四財季（截至1月31日）營收年增117%，為1.905億美元，優於市場預估的1.785億美元。淨損為1.99億美元，較前一年同期淨損8300萬美元顯著惡化，每股虧損為70美分。

財務長Mike Scarpelli在法說會上表示，我們實施了有助於提升獲利能力的經營策略，我們將繼續大舉投資事業。

根據監管文件，Snowflake表示，截至周一，公司已經撤銷了雙層股權結構，在這種結構中，A類股每一股獲得一票，B類股每一股獲得10票。自去年9月Snowflake股票在紐約證券交易所首度掛牌交易以來，這種股權結構就一直存在，現在所有B類股將轉換成A類股。

此外，Snowflake預估第一財季產品營收介於1.95億～2億美元，較前一年同期成長92%～96%，但成長力道不及第四財季的增長116%。分析師預測均值為1.963億美元。在第四財季，Snowflake的總營收中，有將近94%來自於產品營收的貢獻。

Snowflake預估全年度產品營收將介於10億～10.2億美元，較前一年度成長81%～84%，但僅大致符合分析師預測均值10.1億美元。

(時報資訊)