全球半導體晶片短缺，導致通用汽車公司（General Motors）今天在北美3大廠擴大減產，另增第4廠加入減產行列；汽車集團Stellantis則警告，這種現象恐延續至今年下半年。

路透社報導，擴大減產並未更動通用上月提出今年獲利恐減少高達20億美元的預測。通用財務長賈可布森（Paul Jacobson）接著說，晶片供應今年下半應可回復正常，他有信心獲利受創情形不會更加嚴重。

這家美國汽車大廠沒有披露對數量衝擊的程度，也沒有說明哪家供應商或零件受到晶片短缺影響，但表示，打算盡可能恢復減少的產量。

通用汽車今天表示，將把美國堪薩斯州費法克斯（Fairfax）和加拿大安大略省英格索爾（Ingersoll）廠的停產時間延至4月中旬，墨西哥聖路易波多西（San Luis Potosi）廠停工時間延至3月底。此外，通用巴西聖保羅（Sao Paulo）的葛拉瓦塔伊（Gravatai）廠也將在4月和5月停產。

通用先前曾將北美3大廠的減產計畫延至3月中旬，並說其他兩廠只會生產部分汽車。今天宣布擴大減產後，研調機構AutoForecast Solutions估計，由於供應短缺，通用的全球汽車產量可能減少超過21.6萬輛。

另一方面，飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）和寶獅雪鐵龍集團（Peugeot Citroen）合併後的Stellantis，今天並未針對今年晶片短缺對公司財務的衝擊做出預估，並表示這個現象可能持續到今年下半年。

豐田汽車（Toyota Motor）和現代汽車（Hyundai Motor）等部分汽車製造商，則因在供應短缺前提早囤積而避免了更進一步的減產。

晶片短缺問題衝擊全球汽車業，而晶片不足的原因主要還是與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有關，導致疫情期間關廠兩個月的汽車業，與龐大的消費電子產業爭奪晶片。

疫情期間，消費者買進筆記型電腦、遊戲主機和其他電子產品，導致晶片供應吃緊。消費大眾去年春季購買的汽車數量也超過業界人士預料，進一步緊縮晶片供應。

而美國德州上個月奪21命的冬季風暴導致數家晶片廠關門，進一步惡化晶片短缺情況，半導體業界人士表示，客戶未來數個月將會感受相關連鎖反應。

業界和政界人士不斷敦促美國拜登政府在因應晶片短缺方面扮演更積極的角色。

上週，拜登表示將尋求費370億美元資金來擴大美國晶片製造產能，他並發布行政命令，對半導體晶片、大容量電動車電池、稀土礦等關鍵產品的供應鏈進行審查。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1100304

(中央社)