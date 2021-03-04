高雄鼓山區美術東四路工地今（4）早發生嚴重工安意外，工人在地下5層工作時，疑似上方鋼筋綑紮不牢倒塌埋人，造成5人遭壓受傷，其中3人意識清楚脫困，2人被救出無生命跡象；警消表示，該工地正做鋼筋組裝工程，形似鳥籠的鋼筋重達10頓、結構交錯，模樣像是鳥籠，增加救援難度；目前1名年約22歲男子送醫後宣告不治。

消防人員表示，現場為地下5樓的地樑鋼筋組裝工程，該地樑分別由6分鋼筋及8分鋼筋組成，結構像是一個鳥籠，重達10公噸，當時當綁紮階段時突然倒塌，因為結構嚴實，增加救援難度，最終靠著工地廠商出動機具，才得以將受困5人救出，但其中2人遭壓重傷，救出時已無生命跡象，1名陳姓男子送醫後宣告不治。

該工地正做鋼筋組裝工程，形似鳥籠的鋼筋重達10頓、結構交錯，模樣像是鳥籠，增加救援難度；目前1名年約22歲男子送醫後宣告不治。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

消防局表示，當時救出的5人中，柯姓男子、謝姓女子及陳姓男子被救出後僅受到輕傷，但另外年約22歲的陳姓男子及50歲方姓男子遭到鋼筋重壓，其中陳男送醫後仍因傷重宣告不治；詳細事發原因仍有待調查釐清。

這起工安意外，出動中華、鼎金、十全、左營分、小隊及特搜中隊前往搶救。意外發生地點為建案地下5樓，疑似上方柱子鋼筋捆紮不牢，瞬間倒塌，壓在下方正在工作的人員身上。

(中時新聞網)