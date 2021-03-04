日本桌球天后福原愛與江宏傑驚爆離婚，又傳出女方與高帥男過夜的不倫戀，消息曝光後震驚各界，對此已婚且育有一對子女的美女主播陳乃瑜，在臉書發文感嘆：「婚姻的現實就是這樣殘酷」，接著更吐出驚人之語：「如果哪天我們離婚了請別苛責」，立刻引發網友熱議。

陳乃瑜表示自古以來多少詩詞歌賦讚頌愛情，卻不見讚頌婚姻，已婚的她表示每段婚姻都是經歷折衝、包容、忍讓後，再彼此重新學習和磨合，大到小孩生養教育、公婆溝通，小到芝麻蒜皮的小事都包含其中，絕對是人生最困難又最折磨的功課，她舉例日前和老公就為了小事吵了整天，但慶幸的是夫妻倆沒口出惡言罵出「妓女」之類的字眼。

主播陳乃瑜直言婚姻的現實就是這樣殘酷。（圖／陳乃瑜臉書）

對於和老公至今仍沒有離婚，陳乃瑜強調在於夫妻倆仍願意尊重包容彼此，但不忘強調：「婚姻真的太難了，如果哪天我們離婚了請別苛責，什麼白雪公主、白馬王子，都是童話故事」，至於婚姻對她而言「本來就不是人生的終點，也不是什麼女人的宿命」。

對於陳乃瑜的一番言論，網友們也大表贊同，紛紛留言：「王子與公主的婚姻只能活在童話故事裡，現實婚姻只有彼此包容，尊重和體諒」、「婚姻不是只有兩個人的事，還牽扯到雙方父母及家庭」、「家庭生活若過於被干涉確實很累」、「婚後婆媳間的相處，也是一道非常難的課題」。

(中時新聞網)