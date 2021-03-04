南韓昨才爆出施打AZ疫苗後出現2例死亡，今又新增3例死亡個案，包括一名20多歲女性與2位50多歲的男性，三人接種AZ疫苗之後，相隔約1-3天便突然死亡，不過由於3位患者本身都有罹患特殊的疾病，因此尚無法確認死因與疫苗相關。

綜合韓國媒體報導，一名20多歲來自大田市的女性，因患有癲癇而住在療養院之中，被安排在3月2日接種AZ疫苗，未料卻在今（4日）凌晨2時左右死亡，目前個案死因仍待釐清中，尚無法確認與疫苗相關。

而全羅北道全州市與扶安郡也出現2名50多歲男性接種AZ疫苗過後死亡，全洲市的50多歲男在施打疫苗隔天凌晨1時40分死亡，據了解患者本身有潛在的心血管疾病，曾於去年的6月25日患有腦出血；在扶安郡的50多歲男，在接種疫苗的第三天凌晨2時15分死亡，患者本身有心肌梗塞、糖尿病等疾病。對此，全羅北道的衛生局表示，目前尚且無法確定兩人的與接種疫苗有關。

據了解，南韓昨（3日）共通報2起接種AZ新冠疫苗後死亡的案例，京畿道平澤市的60多歲男患有腦血管疾病，接種AZ疫苗後死亡，而京畿道高陽市一名50多歲男接種AZ疫苗後，昨心臟病發死亡，患者生前罹患心臟病、糖尿病與中風等慢性病；加上今（4日）新增的3例死亡個案，目前累計共5死，但死因是否都與疫苗相關仍待釐清。

(中時新聞網)