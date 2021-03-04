一般神經外科王緯歆醫師。（北榮提供）

鼻頭頸科藍敏瑛主任。（北榮提供）

年僅36歲的翁小姐是名美髮設計師，原本體重不到49公斤，但卻因為罹患庫欣病，曾3天內暴肥5公斤，最多曾1個月內增重10公斤，讓原先對自己身材相當有自信也愛美的翁小姐漸漸沒了自信，因此前往台北榮總求診，經影像檢查發現原來是腦下垂體長了一顆6公分的巨大腫瘤，造成內分泌失調，經北榮經鼻內視鏡手術團隊治療，讓翁小姐不用開腦也能成功完成手術，現在翁小姐已逐漸恢復原先的曼妙身材，重拾自信心。

庫欣病是腦下垂體過度分泌促腎上腺皮脂激素的疾病，容易造成新陳代謝及心血管系統的併發症，北榮一般神經外科主治醫師王緯歆指出，翁小姐的腫瘤達6公分，以臨床來說算是相當巨大，若不切除會壓迫到腦神經，造成頭痛、視力模糊等併發症，因此有立即開刀切除的必要。

起初翁小姐不敢相信自己腦中長了一顆腫瘤，只覺得自己內分泌失調很可能是作息不當，飲食習慣不佳所致，但就算調整生活習慣，仍發現自己不吃，光喝水也會發胖，才驚覺自己真的病了，當發現腦中長出一顆6公分腫瘤，一度以為要世界末日，直到北榮團隊表示，可以不用開顱，透過內視鏡的微創手術即可摘除腫瘤，才卸下心防面對疾病。

王緯歆表示，內視鏡微創手術用於切除腦下垂體腫瘤，最難的地方在於腫瘤被血管與神經包覆，要一次切除乾淨並不容易，好在翁小姐術後檢查發現完全摘除，也無任何鼻腔內的併發症，手術相當成功。

北榮的經鼻內視鏡手術團隊，是由鼻頭頸科、一般神經外科、新陳代謝科共同組成，至今完成超過400例的手術，發表10餘篇的相關論文，曾獲得國際知名期刊Neurosurgical Focus Video封面刊登的肯定。

鼻頭頸科主任藍敏瑛表示，經鼻內視鏡手術成功的關鍵，在於鼻頭頸科醫師在術前、術中、及術後的全方位參與，可確保病人的手術成效與生活品質，以往病人術後會有腦脊髓液滲漏、鼻竇發炎甚至是嗅味覺喪失，但北榮團隊術後發生腦脊髓液滲漏發生的比例卻低於1％，遠低於國際水準。

(中時 )